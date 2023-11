Wegen Fans: Matthew Perrys Grab ist nicht gekennzeichnet

Seine Familie möchte in Ruhe trauern. Vor rund zwei Wochen machte die schockierende Nachricht die Runde, dass Matthew Perry (✝54) verstorben ist. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Vergangenen Freitag wurde der beliebte Schauspieler im Rahmen einer äußerst intimen Trauerfeier in Los Angeles beigesetzt. Wo genau sich das Grab des Friends-Stars befindet, ist unklar – und das aus gutem Grund.

TMZ berichtet, dass die Blumen an Matthews Grabstätte entfernt wurden, um zu verhindern, dass Fans und Co. sich am Friedhof versammeln. Die Stelle, bei der der 54-Jährige begraben wurde, soll noch markiert werden – in Matthews Fall wird das aber noch eine Weile dauern. Die Grabsteine sollen zu einem späteren Zeitraum fertig- und aufgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass seine Familie die Privatsphäre ihres schmerzhaften Verlusts wahren möchte.

Neben Matthews Familie waren auch seine "Friends"-Kollegen bei der Trauerfeier anwesend, um ihrem Freund die letzte Ehre zu erweisen. Insbesondere Jennifer Aniston (54) soll der Tod ihres Serienkollegen sehr mitgenommen haben. "Jen ist wahrscheinlich diejenige, die aktuell am meisten zu kämpfen hat", schilderte ein Insider gegenüber Page Six.

