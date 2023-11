Jennifer Aniston war eine der Ersten bei Matthews Beerdigung

Die Trauer seiner Angehörigen ist gewaltig. Erst vor wenigen Tagen machten tragische Nachrichten die Runde: Schauspieler Matthew Perry verstarb mit gerade einmal 54 Jahren urplötzlich in seinem Anwesen. Seither trauern jedoch nicht nur seine Fans um den einstigen Serienstar. Auch seine ehemaligen Friends-Kollegen können den tragischen Tod ihres Freundes nur schwer verkraften. Bei seiner Beerdigung waren sie sichtlich niedergeschlagen. Vor allem Jennifer soll die Zeremonie von Matthew (✝54) stark zugesetzt haben.

Bei der Trauerfeier des Schauspielers waren neben seiner Familie auch seine engsten Serienkollegen anwesend. Während sich der "Friends"-Cast von seinem langjährigen Freund verabschiedete, sollen sie sich gegenseitig getröstet und umarmt haben. Wie Daily Mail berichtet, sei Jennifer "eine der Ersten [gewesen], die bei der Zeremonie [...] eintrafen." Obwohl auch Courteney Cox (59), David Schwimmer (57) und Matt LeBlanc (56) anwesend waren, wirkte die Schauspielerin laut eines Augenzeugens weitgehend "in sich gekehrt".

TMZ berichtete zuvor bereits über die Beisetzung. Demnach wurde Matthew am Freitag in Los Angeles im Forest Lawn Memorial Park die letzte Ehre erwiesen. In einer sehr intimen Runde verabschiedeten sich seine engsten Angehörigen in einer emotionalen Zeremonie von ihrem geliebten Familienmitglied und Freund.

