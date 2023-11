Jannik Kontalis fordert Eugen Lopez zum Boxkampf heraus

Jannik Kontalis will in den Boxring steigen! In den vergangenen Wochen sorgte das Sportevent Fame Fighting für mächtig Aufsehen: Stars und Sternchen der deutschen Reality-TV-Szene stiegen am Wochenende in den Boxring und kämpften gegeneinander. Den Kampf konnten dabei unter anderem Can Kaplan oder auch Kevin Njie (27) für sich entscheiden. Veranstalter des besonderen Events war dabei Eugen Lopez. Nun scheint auch Jannik Blut geleckt zu haben!

Auf seinem Instagram-Account teilt der Make Love, Fake Love-Kandidat ein ausführliches Statement – denn anscheinend haben die beiden noch einiges zu klären: Laut Jannik habe Eugen nämlich öffentlich "Falschaussagen" getroffen und behauptet, dass er nicht gegen ihn kämpfen würde. "Weißt du was? Kämpf du doch einfach gegen mich. Ich höre immer nur von allen Seiten, dass du der einzige Kampfsportler auf dem Event warst. Dann zeig mal, was du drauf hast", fordert Jannik den Reality-TV-Darsteller heraus. Dabei zeigt sich Jannik ziemlich siegessicher: "Wir haben ja gesehen, wie unterschiedlich die Kämpfe ausgehen können." Eugen solle sich davon aber "nicht wieder angegriffen" fühlen.

In einem Interview mit Promiflash verriet der einstige Temptation Island-Verführer bereits, warum er als Veranstalter nicht selbst in den Ring steigt: "Ich habe ein, zwei Leute gefragt, ob die Bock hätten, gegen mich zu kämpfen, natürlich auch in meiner Gewichtsklasse. Da bin ich auf taube Ohren gestoßen." Ob er damit etwa Jannik meinte?

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juli 2022

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de