Hat Can Fame Fighting verdient gewonnen? Das sagen die Fans!

Hat Can Kaplan zurecht gewonnen? Nach einem langen Hin und Her war es gestern endlich so weit: Der Realitystar und Gigi Birofio (24) stiegen in den Ring, nachdem sie sich im Sommerhaus der Stars und später im Netz lautstark angefeindet hatten. Den spannenden Kampf konnte schließlich der Partner von Walentina Doronina (23) für sich gewinnen. Doch was sagen die Fans? Hat Can den Sieg etwa gar nicht verdient?

Auf Instagram gehen die Meinungen der Zuschauer des Kampfes auseinander. Der Großteil gönnt Can aber den Gewinn! "Can hat den Sieg mehr als verdient. Er war der beste Boxer der gesamten Veranstaltung. Richtig starke Leistung" und "Can hat fair gewonnen und das war von allen der beste Kampf!", schwärmen die Nutzer unter einem Promiflash-Beitrag. "Gigi hatte absolut keine Ausdauer und genau das war sein Untergang", mutmaßt ein weiterer Fan. Für andere hat der Sieg des Unternehmers aber keinerlei Bedeutung: "Gigi ist unser Gewinner der Herzen, die Niederlage ändert nichts daran."

Das zeigt auch eine Promiflash-Umfrage [Stand 5. November, 9:25 Uhr]: Von insgesamt 5.421 Teilnehmern voten 4.300 und somit 79,3 Prozent dafür, dass sie Gigi angefeuert hätten. Bloß 1.121 Leser, was 20,7 Prozent entspricht, haben dagegen dem Partner von Walentina die Daumen gedrückt.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

ActionPress Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer

