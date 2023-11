"Arsch aufreißt": Pia ist enttäuscht vom Sommerhaus-Exit

Sie hätten sich den Sieg gewünscht. Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) waren eines der Promipaare, die beim Sommerhaus der Stars um 50.000 Euro gekämpft hatten. Doch in der vergangenen Folge wurden die beiden Reality-TV-Bekanntheiten von ihren Kontrahenten in den Exit geschickt. Die Fans der beiden waren traurig, dass sie die gute Stube in Bocholt verlassen mussten. Und auch Pia und Zico sind niedergeschlagen, wie sie Promiflash erzählt.

"Natürlich ist man enttäuscht, wenn man sich zweieinhalb Wochen den Arsch aufreißt und kämpft", schilderte die 37-Jährige ihre Gefühlslage im Promiflash-Interview. Gleichzeitig räumte sie ein: "Es war aber auch okay zu gehen, da ich mich erstens total auf meinen Sohn gefreut habe und zweitens froh war, einige Intrigen und Umgangsarten, die mir persönlich zuwider sind, nicht mehr ertragen zu müssen." Wen genau sie damit meint, wollte Pia nicht verraten.

Auf die Frage, ob sie die abgegebenen Stimmen getroffen hätten, antwortete Pia: "Tatsächlich keine, denn von den Paaren, die uns gewählt haben, haben wir nichts anderes erwartet." Einem Pärchen drücken Zico und seine Liebste dann doch die Daumen: "Justine und Arben [gönnen wir den Sieg] von Tag eins an."

