Für Jennifer Lopez gehört Eifersucht in einer Beziehung dazu

Jennifer Lopez (54) sieht dabei kein Problem! 2021 haben die Sängerin und Ben Affleck (51) ihr Liebes-Comeback gefeiert – denn bereits 2002 waren die beiden ein Paar gewesen. Seither scheinen die Turteltauben sich auch gar nicht mehr hergeben zu wollen. Ob es die Musikerin stört, dass ihr Liebster immer mal wieder mit seiner Ex Jennifer Garner (51) gesichtet wird oder der Schauspieler von seinen Fans angehimmelt wird? Für J.Lo ist Eifersucht nicht problematisch!

"Eifersucht gehört dazu und ist ein Teil der wahren Liebe, oder nicht?", plaudert die Schauspielerin im Interview mit Bild offen aus. Noch immer ist sie offenbar ganz vernarrt in ihren Liebsten. In dem Gespräch geht Jennifer auch darauf ein, weshalb Ben in der Öffentlichkeit stets missgelaunt wirkt. "Ben ist eigentlich ein schüchterner Mensch, er würde lieber unerkannt durch die Weltgeschichte laufen, aber dafür ist es jetzt wirklich zu spät", deckt sie auf.

Der "Gone Girl"-Darsteller habe zudem einen großartigen Einfluss auf die Beauty! "Ich bin endlich an einem Punkt im Leben angekommen, an dem ich jeden Teil von mir kompromisslos liebe. [...] Meinen Körper, meine Stimme, meine Entscheidungen, sogar meine Fehler. All das hat mich zu dem gemacht, was ich bin und mich dahin gebracht, wo ich heute bin", erklärte Jennifer gegenüber Vogue. Denn Ben wolle, dass sie ihren Wert erkenne und schätze.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Premiere von "The Flash", 2023

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de