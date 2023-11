Neuer Auto-Crash: War Ben Affleck von Ex Jennifer abgelenkt?

War er in Gedanken wohl noch bei seiner Ex? Ben Affleck (51) ist seit über einem Jahr wieder mit seiner früheren Flamme Jennifer Lopez (54) zusammen. Sie heirateten im Juli 2022 und sind mit ihren fünf Kindern eine glückliche Patchwork-Familie. Zu seiner Ex Jennifer Garner (51) hat der Hollywoodstar nach Jahren des Scheidungskriegs endlich wieder einen guten Draht. In letzter Zeit scheint das einstige Ehepaar öfter zusammen unterwegs zu sein. Auch neulich erst wieder – kurz bevor Ben ein Auto crasht!

Der Filmemacher und die "Valentinstag"-Darstellerin haben sich wohl bei einer Halloween-Veranstaltung in der Schule ihrer Kinder getroffen. Aktuelle Paparazzibilder zeigen, wie sich die beiden Schauspieler miteinander unterhalten und ihren morgendlichen Kaffee genießen. Während des Gesprächs kam es sogar dazu, dass Ben den Arm seiner Ex-Frau behutsam tätschelt als sie schmollte – danach lächelte Jennifer wieder. Wenig später wurde der Batman-Darsteller laut Daily Mail dabei erwischt, wie er beim Ausparken mit seinem Mercedes ein fremdes Auto rammte. Vielleicht war der 51-Jährige in Gedanken noch immer bei dem Treffen mit Ex Jennifer.

Erst im vergangenen Monat sah man das Ex-Paar im Auto kuscheln. Während Seraphina, die jüngste Tochter der beiden, auf dem Beifahrersitz saß, lehnte sich die Dreifachmama zu ihrem Ex-Gatten nach vorn und umarmte ihn. Solche Momente scheint es wohl des Öfteren zu geben.

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

Thecelebrityfinder / MEGA Ben Affleck im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Januar 2014

Glaubt ihr, Ben und seine Ex verstehen sich nur für ihre Kinder so gut? Nein, denn dann würden sie nicht so innig miteinander umgehen. Ich glaube schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



