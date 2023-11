Nach Affären-Drama: Ist Arielle Rippegather wieder verliebt?

Ist sie wieder in festen Händen? TV-Sternchen Arielle Rippegather (33) machte in den vergangenen Wochen vor allem Schlagzeilen aufgrund ihrer Affäre mit dem Sänger Mike Cees. Die Liebesromanze zwischen dem einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Protagonistin endete aber ohne Happy End für die Wahl-Berlinerin. Jetzt gibt Arielle Promiflash einen Hinweis, dass es wohl einen neuen Mann in ihrem Leben gibt!

Die Beauty, die sich bisher in Schweigen hüllte, lässt sich von Promiflash ein wenig in die Karten schauen: "Ich bin sehr glücklich und es sind die Anfänge einer Beziehung", gesteht die Influencerin. Und Arielle gibt noch mehr preis: "Ich war schon mal mit ihm zusammen, so viel kann ich verraten – er stammt außerdem aus einer adligen Familie!" Bereits in den vergangenen Wochen postete die Reality-TV-Darstellerin hin und wieder Ausschnitte eines unbekannten Mannes in ihrer Instagram-Story, dies heizte die Gerüchteküche schon an.

Nach den turbulenten vergangenen Wochen wäre es für die Blondine sicher schön, eine tröstende Schulter zum Anlehnen zu haben. Ihr Ex-Liebhaber schoss in einem Video auf YouTube scharf gegen die Beauty: "Reality-Leute sind relativ leicht durchschaubar, sie nutzen alles für Reichweite. Egal, was es ist."

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Star

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Darstellerin

RTLZWEI Mike Cees für "B:Real"

