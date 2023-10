Romanze mit Arielle? Mike Cees rechnet jetzt mit allen ab!

Er meldet sich jetzt auch zu Wort! Vor wenigen Tagen machten Gerüchte den Umlauf, dass Mike Cees eine Liaison mit Arielle Rippegather (33) gehabt haben soll, während er noch mit Michelle Monballijn zusammen war. Daraufhin distanzierte sich unter anderem auch Eric Sindermann (35) öffentlich vom einstigen Temptation Island-Verführer. Doch dieser hat jetzt die Nase voll und wehrt sich: Mike rechnet mit Eric und Arielle ab!

"Reality-Leute sind relativ leicht durchschaubar, sie nutzen alles für Reichweite. Egal, was es ist", wettert er in einem Statement-Video auf YouTube. Dabei nennt er Eric und "WG-Mitbewohnerin", bei der nur Arielle gemeint sein kann. Mike könne einfach nicht verstehen, warum gewisse Personen Dinge in die Öffentlichkeit tragen. Er und seine Frau würden genau das nämlich nicht tun. "Habt ihr irgendwo ein böses Wort von mir über Michelle gehört?", fragt er. "Michelle ist und hat Klasse. Ich kenne niemanden, der so gerecht ist, dass egal was passiert ist, sie niemals ein schlechtes Wort über jemanden sagen würde, mit dem sie mal zusammen ist oder war", schwärmt er von seiner Frau.

Laut Mike werden aktuell nur Themen auf seinem und Michelles Rücken ausgetragen. "Egal was passiert ist, wenn jemand gegen uns ist, dann sind wir ein Team, weil wir eine sehr, sehr starke Verbindung haben", weiß er. Es liege nur an den beiden, wie sie mit der Situation jetzt umgehen.

Instagram / ariellerippegather_official, RTLZWEI Collage: Arielle Rippegather und Mike Cees

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

