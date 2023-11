Aufgrund der Kosten? Ana Kohler plant eine kleine Hochzeit

Damit hatte sie nicht gerechnet! Nach etwa acht Monaten hatten Ana Lisa Kohler (25) und Luca Heubl (26) ihre Beziehung im Sommer 2021 öffentlich gemacht. Im vergangenen März folgten dann weitere süße News: Luca ging vor seiner Freundin auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen – und Ana sagte natürlich Ja! Daher bereitet das Influencer-Paar aktuell die Trauung vor. Mit Promiflash spricht Ana nun über die Hochzeitsplanung!

Bei der diesjährigen Verleihung der Glamour Women of the Year Awards verrät die 25-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie mit den Kosten einer Hochzeit nicht gerechnet hätte: "Wir haben uns beide eine Grenze gesetzt. Wir machen eine kleine Hochzeit: Wir sind 50 bis 60 Leute." Und obwohl Ana über die Kosten, die auf sie und Luca zukommen werden, schockiert ist, genießt sie die Zeit der Planung in vollen Zügen. "Es ist am Ende des Tages trotzdem eine magische Zeit", betont die Sängerin. In einem Jahr soll die Hochzeit dann stattfinden.

Auch das Thema Familienplanung ist bei der "Skip A Beat"-Interpretin und ihrem Liebsten schon im Gespräch. "Ich glaube, wir können trotzdem noch nicht sagen, wann. Wir wollen unbedingt Eltern werden", erklärt Ana ebenfalls gegenüber Promiflash. Druck wollen sich die TikTok-Bekanntheit und Luca dabei aber nicht machen.

Getty Images Ana Kohler, Sängerin

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und Luca Heubl, Influencer

Getty Images Ana Kohler, Sängerin

