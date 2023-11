Schick in Schwarz: Die schönsten Looks der "Baby2Baby"-Gala

Am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Die "Baby2Baby"-Gala fand in Los Angeles statt. Bei dem Charity-Event werden Spendengelder für das Wohl von Kindern gesammelt. Die Veranstaltung ließen sich auch die Promis nicht entgehen. So tummelten zahlreiche Stars auf dem roten Teppich – und hatten sich dafür vorher ordentlich in Schale geworfen. Der inoffizielle Dresscode für den Abend schien bei den prominenten Gästen schwarz zu sein.

Einen besonderen Hingucker-Look lieferte Kim Kardashian (43). Die Unternehmerin trug ein schwarzes, durchsichtiges Spitzenkleid. Darunter kombinierte sie einen nudefarbenen Jumpsuit sowie passende Stiefel. Auch Hailey Bieber (26) konnte an dem Abend alle Blicke auf sich ziehen. Sie überzeugte in einem schwarzen, schlichten Kleid mit Cut-out-Rücken. Etwas auffälliger wurde es da bei Chrissy Teigen (37). Ihr Kleid war nicht nur mit glitzernden Blumen übersät, sondern hatte auch noch einen XXL-Beinschlitz.

Ebenfalls bei der Gala anwesend war Topmodel Heidi Klum (50). Die GNTM-Chefin schritt in einem dunklen, transparenten Kleid über den Red Carpet. Auch bei ihrem Augen-Make-up setzte der ehemalige Victoria's Secret-Engel auf dunkle Töne. Einen besonders eleganten Look lieferte Demi Lovato (31). Die Sängerin trug ein Samtkleid mit passenden Handschuhen. Der rote Lippenstift und ihr strahlender Teint verpassten der "Cool for the Summer"-Interpretin einen wunderschönen Schneewittchen-Look.

