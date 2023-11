Trotz drei Scheidungen: Kim Kardashian glaubt noch an Ehe

Kim Kardashian (43) hat schon den einen oder anderen Rosenkrieg durchgestanden. Bereits drei Ehen hat der Realitystar geschlossen und auch wieder geschieden: Mit nur 19 Jahren heiratete sie Musikproduzent Damon Thomas (52), darauf folgte die legendäre Blitz-Ehe zu Basketballer Kris Humphries (38), die nur 72 Tage hielt. Zuletzt tauschte sie mit Rapper Kanye West (46) Ringe in Italien. Jetzt führt Kim lieber die Trauung durch, anstatt selbst vor den Altar zu treten – und verrät nebenbei, wie sie zur Ehe steht!

In der neuen Folge The Kardashians wird Kim gefragt, ob sie trotz gescheiterter Beziehungen noch an die große Liebe glaube. "Sich zu verlieben ist das Schönste, was es auf der Welt gibt!", beteuert die Ex von Kanye. Sie würde sich wie der Grinch fühlen, wenn sie nicht mehr an die Liebe und die Ehe glauben könnte.

Von den Kameras begleitet, begibt sich Kim nun zurück in die Kapelle, in der sie einst Sportler Kris das Jawort gab. Freudiger Anlass für den Besuch ist die Hochzeit von Chris Appleton (40) und Lukas Gage (28). Chris, der ein guter Freund der Unternehmerin ist, hat Kim gebeten, die Zeremonie in der Little White Chapel in Las Vegas abzuhalten! "Ihr habt beide so große Herzen", schwärmt die vierfache Mutter in ihrer Traurede und fügt hinzu: "Ich kann euch nur den Rat geben, euch immer gegenseitig den Rücken zu stärken."

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

