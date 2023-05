Dritte Staffel von "Euphoria" kommt erst in zwei Jahren raus

Eine ernüchternde Nachricht für Euphoria-Fans! Die HBO-Serie, in der unter anderem Zendaya Coleman (26), Sydney Sweeney (25) und Jacob Elordi (25) mitspielen, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem absoluten Erfolg. Anfang vergangenen Jahres flimmerte die zweite Staffel der gehypten Teenie-Drama-Show über die Bildschirme – weitere Episoden wurden auch bereits bestätigt. Bis zur nächsten Season müssen sich die Zuschauer aber noch ganz schön lange gedulden!

Eigentlich sollten die Dreharbeiten zur Show bereits im Juni beginnen, doch wie Francesca Orsi, die Chefin der HBO-Drama-Abteilung, gegenüber Deadline erklärt, verzögere der derzeitige Autorenstreik den Beginn: "'Euphoria' ist eine der [Sendungen], die wir [...] zu schreiben begonnen haben, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht viele Drehbücher." Außerdem arbeite Regisseur Sam Levinson derzeit auch noch an einem anderen Projekt, weswegen die Ausstrahlung der dritten Staffel momentan erst für 2025 geplant sei.

In der kommenden Season müssen sich die Fans allerdings von einer beliebten Serien-Figur verabschieden. Barbie Ferreira (26), die die Rolle der Kat Hernandez verkörperte, verließ die Show. Wie sie im "Armchair Expert with Dax Shepard"-Podcast erklärt, sei sie nicht glücklich über die Darstellung ihres Charakters gewesen: "In Teilen der zweiten Staffel war es schwer, eine Weiterentwicklung für Kat zu finden. Es war unangenehm, sie so zu sehen, die Fans waren damit auch nicht glücklich."

Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022

Sky Atlantic Zendaya Coleman in der Serie "Euphoria"

Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

