Schaurig schön! Endlich ist es wieder so weit – am 31. Oktober machen sich etliche Stars den Spaß, in gruselige Kostüme zu schlüpfen! Die Halloween-Queen unter den Promis ist definitiv Heidi Klum (45), deren kreative Verkleidungen stets ein echter Hingucker sind. Auch Influencerin Lisa-Marie Schiffner (17) und Sänger Moritz Garth (23) ließen sich jetzt eine Hammer-Idee einfallen: Die Turteltauben verwandelten sich in das Grusel-Pärchen Harley Quinn und Joker!

Via Instagram teilten die zwei ihre Kreationen mit ihren Fans. Ihre Vorbilder scheinen Jared Leto (46) als verrückter Clown und Margot Robbie (28) als durchgeknallte Kriminelle aus dem Erfolgsstreifen Suicide Squad gewesen zu sein. Und die setzten sie perfekt um: Jedes Detail der ausgefallenen, bunten Frisuren bis hin zur Kleidung passt! Moritz hat sich sogar all die aufwendigen Tattoos aufmalen lassen, die Jared als Joker trug. Obendrein präsentiert er noch seinen heißen Body.

Ihre Follower überschlagen sich in den Kommentaren vor Komplimenten, doch eine Frage brennt ihnen noch auf der Zunge: "Wie lange hat das bloß gedauert?", will ein Nutzer wissen. "Insgesamt bestimmt vier Stunden", verrät Moritz daraufhin. "Ich musste zwei Stunden still sitzen."

