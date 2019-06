Damit ist das Beziehungsende nun offiziell! Seit mehr als zwei Jahren gehen Lisa-Marie Schiffner (18) und Moritz Garth (24) gemeinsam durchs Leben. Die YouTube-Stars hatten sich bei dem Musikvideo zu Moritz' Single "Kaltes Wasser" kennen und lieben gelernt. Im März munkelten dann plötzlich die ersten Fans, dass zwischen den beiden alles aus sei. Was zunächst nur ein Gerücht war, ist nun Realität: Lisa-Marie und Moritz sind kein Paar mehr.

Das bestätigt die Influencerin jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich möchte ein kurzes Statement zu einem eher unschönen Ereignis in meinem Leben mit euch teilen. Moritz und ich haben uns getrennt", bringt sie ihre Community auf den neuesten Stand. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem ihr Tränen über die Wangen laufen – und auch ihre Worte lassen erahnen, wie sehr sie das Liebesaus mitnimmt: "Das Ganze ist erst einen Monat her und ich glaube, jeder kann verstehen, dass Trennungen generell nichts Schönes und auch nicht einfach sind." Für Lisa-Marie sei eine Beziehung "das Heiligste" und deshalb werde sie sich zu diesem Thema nicht weiter äußern. Auch ihr Ex Moritz hüllt sich bislang in Schweigen.

Lisa-Maries Post wird innerhalb nur weniger Minuten zahlreich kommentiert – obwohl es bereits Spekulationen gab, sind die Follower geschockt. Auch einige YouTube-Kollegen wie Marvyn Macnificent (26) oder Sami Slimani (29) reagieren auf den Beitrag und versichern der Neu-Single-Lady, immer für sie da zu sein.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, Influencerin

Instagram / moritzgarth Lisa-Marie Schiffner und Moritz Garth an Neujahr 2019

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner, YouTuberin

