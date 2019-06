Diese Nachricht schockierte vor Kurzem die deutsche YouTube-Szene: Das Web-Traumpärchen Moritz Garth (24) und Lisa-Marie Schiffner (18) haben sich getrennt. Das verkündete die Beauty vor Kurzem in einem emotionalen Statement via Social Media. Moritz selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Doch auch er bricht jetzt sein Schweigen und wendet sich mit einem Beitrag zum Liebes-Aus an seine Fans.

"Wir haben uns vor einigen Wochen im Guten getrennt und haben das Ganze auch erst mal für uns behalten", erklärt der "Boomerang"-Interpret. Selbst seine engsten Freunde wussten von nichts, da er und Lisa-Marie sich erst einmal selbst an die neue Situation gewöhnen mussten. "Jeder von uns geht jetzt seinen eigenen Weg und ich weiß, dass wir das mit eurer Unterstützung auch schaffen", schreibt Moritz weiter.

In dem Text macht er den Fans auch Hoffnung auf neue Musik, die vielleicht schon bald auf dem Markt erscheinen wird: "Sobald ich den Rechtsstreit mit meinem alten Plattenlabel geklärt habe, werdet ihr die Songs auch alle zu hören bekommen." Da der Künstler dafür bekannt ist, seine Gefühle und Erlebnisse in seinen Songs zu verarbeiten, gibt es möglicherweise in naher Zukunft auch einen Track über die Trennung.

WENN.com Lisa-Marie Schiffner und Moritz Garth

Instagram / moritzgarth Sänger Moritz Garth

Instagram / lisamarie_schiffner Moritz Garth und seine Freundin Lisa-Marie Schiffner

