NFL-Star Carson Wentz ist zum dritten Mal Vater geworden!

Süße News von Carson Wentz (30)! Der NFL-Quarterback ist seit 2018 mit seiner Liebsten Madison verheiratet. Zusammen haben der Sportler und seine Gattin bereits zwei Kids. Im Sommer verkündete der Footballstar, dass seine beiden Töchter schon bald ein Geschwisterchen bekommen werden und sie sich schon sehr freuen. Und nun war es bereits so weit: Carsons Frau hat Baby Nummer drei zur Welt gebracht!

Via Instagram machen Carson und Madison die Ankunft ihres süßen Schatzes nun bekannt. Dazu teilen die frisch gebackenen Dreifacheltern niedliche Schnappschüsse ihres Babys – das wieder ein Mädchen ist und auf den Namen Hayes Emersyn hört. "Darf ich vorstellen, unser neuer kleiner Segen", schreibt der 30-Jährige zu den Fotos.

Hinter Carson und seiner Familie liegt eine turbulente Woche. So begrüßten sie nicht nur weiteren Nachwuchs in ihren Reihen. Zudem unterzeichnete der Quarterback auch einen Profivertrag mit den Los Angeles Rams und machte somit seinen Wechsel perfekt. Zur Geburt seiner dritten Tochter schaffte er es genau pünktlich. "Ich bin unendlich dankbar, dass dieses kleine Mädchen genau zur richtigen Zeit in diese verrückte Welt gekommen ist, so dass ich zu Hause sein konnte", schwärmt er.

Instagram / cj_wentz11 Carson Wentz mit seiner Frau und seinen Töchtern

Instagram / cj_wentz11 Carson Wentz mit seiner Frau Madison, Juni 2021

Getty Images Carson Wentz im März 2022

