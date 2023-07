NFL-Quarterback Carson Wentz wird zum dritten Mal Vater!

Carson Wentz vergrößert seine Familie! Der aus North Carolina stammende Sportler ist ein bekannter Footballspieler: Auf der Position des Quarterbacks ist er aktuell bei den Washington Commanders unter Vertrag. Neben seiner erfolgreichen NFL-Karriere hat er auch privat sein Glück gefunden – 2018 hatte er seine Liebste Madison geheiratet, mit der er zwei Mädchen hat. Diese kriegen ein Geschwisterchen. Denn Carson und seine Frau erwarten weiteren Nachwuchs!

Die Baby-News verkündete der stolze Vater auf seinem Instagram-Profil. "Wir sind so dankbar, dass Gott uns gesegnet hat mit...einem weiteren Mädchen, das bald kommt!", schrieb er zu dem niedlichen Familienfoto. Carson kann es kaum abwarten, seine Tochter auf der Welt begrüßen zu können: "Aber im Ernst, wir sind so aufgeregt, die Kleine kennenzulernen und dankbar für all die Unterstützung, die wir haben!"

Von Unterstützung kann definitiv die Rede sein, wie unter seinem Beitrag zu lesen ist! "Hey Carson, herzlichen Glückwunsch! Du verdienst nichts anderes als Glück!", schrieb ein Fan des 30-Jährigen. Carsons NFL-Kollege Michael Pittman Jr. teilte ebenfalls seine Freude: "Großer Mädchen-Papa! Herzlichen Glückwunsch, Bruder."

Instagram / cj_wentz11 Carson Wentz mit seiner Frau Madison, Juni 2021

Instagram / cj_wentz11/ Carson Wentz mit seiner Frau und seinen Töchtern

Getty Images Carson Wentz im März 2022

