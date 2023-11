So strahlend zeigt sich König Charles an seinem Geburtstag!

Er scheint den Tag in vollen Zügen zu genießen! Heute feiert König Charles III. (75) seinen Geburtstag. Doch anstatt an seinem Ehrentag die Füße hochzulegen, ist das Oberhaupt der britischen Monarchie fleißig am Arbeiten. Für den 75-Jährigen und seine Frau Camilla (76) stehen deshalb einige Termine, bei denen er die Aufmerksamkeit auf Charity-Arbeit lenken will, an. Bei einem Termin zeigt sich Charles jetzt strahlend in der Öffentlichkeit!

Auf den aktuellen Fotos ist zu sehen, wie das Königspaar ein Verteilungszentrum in der Nähe von London besucht. Hier eröffnet Charles das Coronation Food Project. Das Projekt setzt sich gegen die Lebensmittelverschwendung in allen vier Nationen des Vereinigten Königreichs ein, um den Menschen zu helfen und den Planeten zu schützen. Sichtlich gut gelaunt winken Charles und Camilla den wartenden Fans zu. Der König kann sich das Grinsen dabei kaum verkneifen.

Heute Abend wird der König seinen Geburtstag noch im Kreise der engen Familie ausklingen lassen. Sein Sohn Prinz William (41) und seine Frau Kate (41) gratulierten Charles bereits in einem liebevollen Instagram-Post. "Wir wünschen seiner Majestät, dem König, alles Gute zum 75. Geburtstag", schrieben die beiden.

