Pflichtbewusst: So feiert König Charles den 75. Geburtstag!

Auch an seinem Ehrentag gibt es allerhand zu tun! König Charles III. (75) hat allen Grund zum Feiern: Es ist nicht nur sein 75. Geburtstag, sondern auch sein erster als gekrönter Monarch. Dementsprechend nimmt der britische Royal auch heute öffentliche Termine wahr und will dabei die Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die ihm besonders am Herzen liegen. Was steht an Charles' Geburtstag alles auf seiner Agenda?

Wie Daily Mail berichtet, startet der 75-Jährige pflichtbewusst in seinen Ehrentag: Charles wird heute zusammen mit seiner Frau Camilla (76) das Coronation Food Project offiziell ins Leben rufen – mit dem Ziel, die Kluft zwischen Lebensmittelverschwendung und -bedarf zu überbrücken. Aber damit nicht genug: Das britische Oberhaupt wird auch einen Empfang im Buckingham Palace geben, bei dem es die Arbeit von Krankenschwestern und Hebammen würdigen möchte. Zudem wird erwartet, dass der Regent seinen besonderen Tag später noch im Kreise seiner Familie feiern wird.

Allen voran werden Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) zum Geburtstagsdinner des Monarchen erwartet – Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sollen wenig überraschend nicht geladen sein. Neil Sean gab bereits gegenüber Fox News einen Einblick in die Gefühlswelt der britischen Royals über das Fehlen der Sussexes. "Die meisten hochrangigen Mitglieder der britischen Monarchie sind mehr als erleichtert über die Nachricht, dass [...] Harry und Meghan zu der Geburtstagsfeier nicht zurückkehren werden", erklärte der Experte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung, 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, Oktober 2023

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

