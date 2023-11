War Matthew Perry vor seinem Tod etwa doch nicht clean?

Die Nachrichten um Matthew Perrys Tod reißen nicht ab. Der Friends-Star starb Ende Oktober plötzlich im Alter von 54 Jahren. Er soll in seinem Whirlpool ertrunken und von seinem Assistenten leblos aufgefunden worden sein. Nun machen Gerüchte die Runde, dass er bezüglich seiner Sucht möglicherweise wieder rückfällig wurde. Matthew soll vor seinem Tod mit einem Kollegen verschiedene Pillen konsumiert haben!

Ein Informant berichtet gegenüber Radar Online, dass der Serienliebling seine verschriebenen Medikamente in einem "ungesunden Maße" konsumiert habe. Doch nicht allein: Er habe mit einem Bekannten gemeinsam am Telefon gefeiert – keiner der beiden wollte seine Wohnung verlassen. "Also saßen sie einfach zu Hause und waren super zugedröhnt. Sie waren 'Partypartner' in der Nacht. Sie unterhielten sich über ihr Leben und ihre Drogenmissbrauchsprobleme." Der Insider fügt hinzu: "Sie behaupten beide, nüchterne Menschen zu sein, aber sie waren beide wandelnde Apotheken."

Erst vor Kurzem äußerte Matthews Ex-Freundin, dass sie nicht an einen Unfall-Tod glaube. "Ich kenne Matthew und ich weiß, dass er nicht einfach ertrunken wäre", sagte Kayti Edwards gegenüber The Sun. Sie vermute, dass er vor seinem Ableben Pillen konsumiert haben könnte.

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / mattyperry4 Matthew Perry im Oktober 2023

