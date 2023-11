Matthew Perry ging es vor Tod wohl schlechter als gedacht!

Wie ging es Matthew Perry (✝54) wirklich? Vor wenigen Tagen wurde der Friends-Star tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Die genauen Umstände seines Ablebens sind derzeit noch unklar. Am Wochenende wurde der Schauspieler bereits beigesetzt. Seine Familie, Kollegen und Fans sind in tiefer Trauer um ihn. Menschen, die Matthew nahestanden, erklärten, dass es ihm vor seinem Tod gut ging. Doch das soll nicht der Wahrheit entsprechen...

Wie Radar Online nun berichtet, ging es Matthew vor seinem Tod überhaupt nicht gut. "Ihm ging es elendig und er war deprimiert, obwohl er das Gefühl hatte, sein Leben in den Griff bekommen zu haben", behauptete ein Insider gegenüber dem US-Magazin. Er habe vor seinem Tod zwar keine Drogen und Alkohol konsumiert. Dafür soll er Hollywoodstar aber in seinen letzten Monaten Kettenraucher gewesen sein – zudem habe er versucht, seinen Kummer mithilfe von Essen zu unterdrücken.

Matthews Tod setzt vielen seiner Wegbegleiter zu. Jennifer Aniston (54) soll sein Verlust besonders schwer getroffen haben. "Sie hat sich immer noch nicht vom Tod ihres Vaters erholt. Matthews Verlust hat ihr komplett den Boden unter den Füßen weggerissen", berichtete ein Informant Page Six.

Getty Images Matthew Perry, 2001

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston im Jahr 2012

