Amira ist bereit für die Liebe: Oliver Pocher disst seine Ex

Er teilt schon wieder gegen seine Ex aus! Vor wenigen Monaten trennten sich Oliver (45) und Amira Pocher (31) nach sieben Jahren Beziehung. Seitdem schießt der Komiker immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau, da er der Meinung ist, sie habe ihn mit Biyon Kattilathu (39) betrogen. Die Moderatorin erwähnte in ihrem Podcast, dass sie wieder für die Liebe bereit ist. Das nutzt ihr Ex jetzt als Steilvorlage: Olli disst Amira schon wieder.

Auf Instagram teilt der 45-Jährige eine Collage, die sich auf Amira bezieht. Während die Mona Lisa sich auf seine Ex vor der Scheidung bezieht, soll ein gephotoshopptes Bild von Megan Fox (37) Amira nach der Scheidung darstellen. Die Mona Lisa-Parodie wirkt mit einem verführerischen Blick und einem tiefen Ausschnitt sehr sexy – was die Verwandlung der Moderatorin nach der Trennung von Olli verdeutlichen soll. Der Comedian schreibt nämlich: "Wenn du innerhalb kürzester Zeit nach der Trennung wieder bereit für die Liebe bist!"

In ihrem Podcast "Liebes Leben" sprach Amira mit ihrem Bruder Ibrahim über die Trennung von Olli und ihre angeblich neue Beziehung. "Ich habe keine neue Person in meinem Leben. Die einzige neue Person bin ich selbst", verriet sie. Sie habe sich neu erfunden und selbst wiedergefunden – eben eine neue Amira. Diese sei wieder bereit, Gefühle zuzulassen: "Ich habe richtig Lust auf die Liebe jetzt! Ich bin bereit für die Liebe! Ich freue mich auf die Liebe! Ich freue mich auf Schmetterlinge im Bauch. Auf Kichern."

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2022

Anzeige

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de