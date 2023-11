Von Maurice geblendet? Sommerhaus öffnete Ricarda die Augen!

War es doch eine positive Erfahrung? Ricarda Raatz und Maurice Dziwak hatten sich im vergangenen Jahr in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt. Trotz einiger Höhen und Tiefen hatten ordentlich die Funken zwischen den beiden gesprüht – und sie wurden nach der Sendung ein Paar. In diesem Jahr nahmen die Turteltauben am Sommerhaus der Stars teil – und wurden Opfer des Sommerhaus-Fluchs. Kurz nach der Show gingen die TV-Bekanntheiten getrennte Wege. Doch dafür ist Ricarda wohl sogar dankbar!

Generell sei die Teilnahme an der TV-Show eine coole Erfahrung gewesen, erklärt die einstige Love Island-Kandidatin gegenüber RTL. Für das Model sei der Auftritt in der Show im Nachhinein zwar "beschämend", dennoch sei Ricarda froh über die Teilnahme – denn diese habe ihr letztendlich die Augen geöffnet und zur Trennung geführt. Sie sei überzeugt davon, dass sie sonst viel länger gebraucht hätte, um sich von Maurice zu trennen: "Tatsächlich hätte ich es dann immer wieder noch mal versucht", vermutet sie.

Auf Instagram verriet die Beauty vor Kurzem einige Details zur Trennung. So habe Maurice nach der Sendung nichts mehr von ihr wissen wollen: "Er hat sich eine ganze Woche nicht mehr bei mir gemeldet. Und ich war diejenige, die halt gesagt hat: 'Ich kann das so nicht mehr. Das ist für mich eine krankhafte Beziehung.'" Maurice habe daraufhin nur mit "Ja, okay" geantwortet.

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de