Knossi erfüllt sich für 180.000 Euro seinen Kindheitstraum!

Das lässt Kindheitserinnerungen wieder aufleben! Der Entertainer Jens Knossalla, bekannt als Knossi (37), hatte sich als Kind oft die Teile des Film-Klassikers Zurück in die Zukunft angeguckt und konnte sich für die Science-Fiction-Trilogie begeistern. Vor Kurzem erfüllte sich der bekannte Streamer einen Kindheitstraum. Der Sänger ist selten sprachlos, doch in diesem Moment fehlten auch ihm die Worte. Knossi ersteigerte das originale "Zurück in die Zukunft"-Hoverboard!

Zusammen mit seiner Partnerin hatten die beiden dem Ende der Versteigerung entgegengefiebert. Gegenüber Bild verrät Jens: "Ich habe als Sechsjähriger den Film geguckt und gesagt 'Hey Papa, Hoverboards?' Dann sagt er zu mir, dass es die nicht gibt auf der Welt. Es ist nur ein Film. Aber es ist einfach meine Liebe – und es war immer mein Traum, dieses Teil zu besitzen. Aber das Echte. Jetzt habe ich es bekommen." Er schätzt den gesamten Preis auf 180.000 Euro. Versteigert wurde das Stück für 115.000 britische Pfund, dazu kommen allerdings noch weitere Kosten.

Das war nicht die einzige ausgefallene Idee, die Knossi schon hatte. Vor ein paar Monaten teilte er im Netz mehrere Fotos seiner "Spaßhochzeit". Dort hielten seine Freundin Lia und er strahlend ihre Ringe in die Kamera. Dazu hatten die Influencerin und ihr Liebster offenbart, dass sie sich das Jawort in Las Vegas gaben!

