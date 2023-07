"Spaßhochzeit": Knossi und Lia haben in Vegas geheiratet!

Knossi (36) und seine Liebste haben symbolisch den nächsten Schritt gewagt. Der Entertainer und Lia Mitrou machten 2020 ihre Beziehung offiziell. Seitdem zeigt sich das Paar gerne zusammen in der Öffentlichkeit und liefert seinen Fans auf diversen Social-Media-Plattformen hin und wieder mal gemeinsamen Content. Doch nun haben die beiden wohl Nägel mit Köpfen gemacht – zumindest für ihr eigenes Gefühl: Knossi und Lia haben sich das Jawort in Las Vegas gegeben!

Auf Instagram sorgt der Let's Dance-Kandidat für eine große Überraschung: Er teilt Bilder, die ihn gemeinsam mit seiner Liebsten vor einem Traualtar in Las Vegas zeigen. Während sich die Influencerin für ein blaues Blümchenkleid entschieden hat, trägt der Streamer ein buntes Hemd. In diesen Outfits geben sich die beiden einen Kuss und halten anschließen sogar überglücklich ihre Hände mit ihren Ringen in die Kamera. "Kleine Spaßhochzeit ohne Papiere. Frau happy!", erklärt der 36-Jährige unter seinem Beitrag.

Dass sich Knossi und Lia in Las Vegas aufgehalten haben, hat einen bestimmten Grund: Der Partyschlagersänger nahm dort an der Poker-Weltmeisterschaft teil! "Das ist für mich der Spielplatz für Erwachsene, an dem ich mich zu Hause fühle", schwärmte er vor dem Turnier gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi in Las Vegas

Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi im Juli 2023

Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de