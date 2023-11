Noch mehr "The Blind Side"-Missverständnisse aufgedeckt!

Immer mehr Details zum The Blind Side-Drama kommen ans Licht! Im August dieses Jahres sorgte Michael Oher (37), auf dessen Leben der Streifen beruht, für Schlagzeilen. Grund: Angeblich soll der NFL-Spieler – wie in dem Film dargestellt – gar nicht von der Familie Touhy adoptiert worden sein. Seitdem reißen die Spekulationen nicht ab, dass alles doch nicht so dramatisch war wie im Streifen gezeigt. So soll Michael auch gar nicht wirklich unglücklich gewesen sein!

In der Dokumentation "Blindsided" sprechen seine Pflegebrüder Nate und Quwanda Hale über die Zeit mit Michael – und klären ein paar Missverständnisse auf. So soll der Sportler selten unglücklich und immer zuversichtlich gewesen sein. Im Film hingegen wird der heute 37-Jährige nicht wirklich happy dargestellt. Außerdem wird in einer "The Blind Side"-Szene gezeigt, wie Michael zu Leigh Anne Tuohy sagt, er habe noch nie ein Bett für sich gehabt. Die Hale-Brüder wehren sich dagegen und verraten: "Diese Szene zeigt etwas, das nicht passiert ist."

Trotz der vielen Ungereimtheiten stehen die Produzenten nach wie vor hinter ihrem Film. "Wir waren der Meinung, dass der Film jeden ansprechen würde, und im Jahr 2009, als dieses Land und die Welt im Allgemeinen hoffnungsvoller und weniger gespalten waren, hat er das auch getan", heißt es in einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter.

Getty Images Michael Oher im November 2012

Getty Images Leigh Anne und Sean Tuohy, Zieheltern von Michael Oher

SIPA PRESS "The Blind Side"

