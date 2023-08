Michael Ohers Anwälte laden "The Blind Side"-Produzenten vor

The Blind Side bleibt weiter Thema. In den vergangenen Wochen hatte es ordentlich Drama um den Film gegeben. Der Streifen basiert eigentlich auf dem Leben von Footballer Michael Oher (37). Er war in jungen Jahren von ein reichen Familie adoptiert und gefördert worden. Anfang August hatte der Sportler dann aber behauptet, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Seine Vormundschaft soll deswegen bald beendet werden. Michaels Anwälte laden in dem Fall nun die "The Blind Side"-Produzenten vor.

Wie People berichtet, reichte das rechtliche Team des Sportlers am Dienstag drei Vorladungen in dem laufenden Vormundschaftsverfahren ein – für die Produzenten von "The Blind Side". Bei den Vorladungen soll es vor allem darum gehen, dass die Anwälte Dokumente von der Produktionsfirma, der Talent-Agentur der Familie sowie dem Schulsystem von Memphis anfordern möchten.

Michaels Zieheltern Leigh Anne und Sean Tuohy sollen total erschüttert über die Vorwürfe des 37-Jährigen sein. Sein Jugendtrainer steht hinter den beiden. "Wenn Michael Sean jetzt anrufen und sagen würde, lass uns die Sache klären, wären Sean und Leigh Anne sofort da, um ihn zu umarmen und ihm zu sagen, dass er geliebt wird", hatte Hugh Freeze gegenüber The Athletic erklärt.

Getty Images Michael Oher im Januar 2023

SIPA PRESS "The Blind Side"

Getty Images Leigh Anne und Sean Tuohy, Zieheltern von Michael Oher

