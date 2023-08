"The Blind Side"-Drama: Landet der Fall etwa vor Gericht?

Kommt es zum Prozess? 2009 hatte der Film "The Blind Side" mit Sandra Bullock (59) hohe Wellen geschlagen. Der Streifen beruht auf dem Leben von NFL-Star Michael Oher (37), der in jungen Jahren von einer wohlhabenden Familie adoptiert worden war. Doch vor wenigen Tagen behauptete der Sportler, dass das alles eine Lüge sei – und verklagte seine Zieheltern deswegen. Diese zeigten sich über diese Anschuldigung total erschüttert. Treffen sich beide Seiten bald vor Gericht?

Michaels Anwälte wollen Gerechtigkeit für ihn. Gegenüber People erklärt einer der Juristen des Footballers nun, dass sie den Fall nicht so schnell aufgeben werden. "Wir glauben, dass der Gerechtigkeit in einem Gerichtssaal Genüge getan wird, in dem die Fälle auf Fakten basieren", erläutert Michaels Vertreter. Sie stehen voll und ganz zu ihm und seiner Erklärung.

Michael hatte vor wenigen Tagen ein Schreiben beim Gericht des Bundesstaates Tennessee vorgelegt. Darin hatte der NFL-Profi behauptet, dass "The Blind Side" nicht der Wahrheit entspreche. "Durch die Lüge von Michaels Adoption haben sich die Co-Vormunde Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten ihres Mündels [...] bereichert", heißt es in der Petition.

Anzeige

Getty Images Leigh Anne und Sean Tuohy, Zieheltern von Michael Oher

Anzeige

SIPA PRESS "The Blind Side"

Anzeige

Getty Images Michael Oher, NFL-Spieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de