Während des Dramas: Produzenten verteidigen "The Blind Side"

Sie stehen weiter hinter ihrem Film The Blind Side! In den vergangenen Wochen hatte der Streifen für mächtig Aufsehen gesorgt: Michael Oher (37), der die Inspiration für den Film gewesen war, behauptet, dass alles eine Lüge sei und verklagt sogar seine Zieheltern Leigh Anne und Sean Tuohy. Der NFL-Star ist davon überzeugt, dass die beiden seine Geschichte für ihre finanzielle Bereicherung vermarktet haben. Nun äußern sich erstmals die Produzenten!

In einem Interview mit The Hollywood Reporter machen Broderick Johnson und Andrew Kosove deutlich, dass sie trotz des anhaltenden Rechtsstreits zu ihrem Film stehen. "Wir waren der Meinung, dass der Film jeden ansprechen würde, und im Jahr 2009, als dieses Land und die Welt im Allgemeinen hoffnungsvoller und weniger gespalten waren, hat er das auch getan", heißt es seitens der Produzenten.

Als Schriftsteller hatte Michael Lewis den Roman zu der späteren Verfilmung geschrieben. Auch er äußerte sich bereits dazu – und gab der Filmindustrie in Hollywood die Schuld für das Drama. "Michael Oher sollte in den Autorenstreik gehen. Es ist ungeheuerlich, wie die Buchhaltung in Hollywood funktioniert, aber das Geld ist nicht in den Taschen der Tuohys", erklärt Lewis der Washington Post.

Getty Images Michael Oher im November 2012

Getty Images Broderick Johnson und Andrew Kosove, "The Blind Side"-Produzenten

Getty Images Michael Lewis, Autor von "The Blind Side"

