"The Blind Side"-Drama: Michael Oher redet offen über Klage

Das preisgekrönte Drama "The Blind Side" sorgte 2023 nach langer Zeit wieder für zahlreiche Schlagzeilen. Der Grund dafür war, dass Michael Oher (38), der als reales Vorbild für den Hauptcharakter fungierte, seine vermeintlichen Adoptiveltern verklagte. Nach einem sich anschließenden Gerichtsverfahren beendeten diese schließlich die Vormundschaft. In einem neuen Interview mit New York Times legt Michael jetzt offen, wieso er so lange mit der Klageeinreichung wartete: "Ich habe mich auf ihre Darstellung eingelassen, weil ich mich wirklich auf meine NFL-Karriere konzentrieren musste und nicht auf Dinge außerhalb des Spielfelds."

Mittlerweile lebt der ehemalige American-Football-Spieler mit seiner Frau und den fünf gemeinsamen Kindern in Nashville. Von seinen Einnahmen aus der Vergangenheit kann er heute wohl recht gut leben: "Ich habe hart dafür gearbeitet, seit ich mit dem Spielen aufgehört habe, und mein Geld gespart, um meine Zeit genießen zu können." Der Sportler ergänzt, dass er ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar angehäuft habe und es ihm den Umständen entsprechend gut gehe.

Im August vergangenes Jahr reichte Michael Klage gegen die Familie Tuohy ein. Er behauptete, dass seine Adoption lediglich vorgetäuscht war. Zudem brachten ihn seine vermeintlichen Adoptiveltern wohl dazu, ein Dokument zu unterschreiben, das diese zu seinen Vormündern machte. Michael beschuldigte die Familie des Weiteren, einen Deal abgeschlossen zu haben, welcher der unmittelbaren Verwandtschaft finanzielle Anteile an "The Blind Side" einbrachte – er selbst sei als Inspiration des Filmes jedoch außen vor geblieben!

Getty Images Michael Oher, Offensive Tackle bei den Carolina Panthers

Getty Images Leigh Anne und Sean Tuohy mit ihren Kindern Collins und Sean Jr.

