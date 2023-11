Spider-Murphy-Gang-Star Günther Sigl hat heimlich geheiratet

Er hat sich getraut! Mit ihrem Hit "Skandal im Sperrbezirk" war die Spider Murphy Gang in den 1980er-Jahren berühmt geworden. Auch heute wird der Song noch rauf und runter gespielt. Die Band steht auch noch immer auf der Bühne: Sänger Günther Sigl und seine Kollegen spielen rund 100 Konzerte pro Jahr und treten außerdem auf Festivals auf. Dabei seit 20 Jahren an der Seite des Frontmanns: Seine Partnerin Doris. Und ihr hat Günther vor Kurzem das Jawort gegeben!

Wie Bild berichtet, sind der 76-Jährige und seine langjährige Freundin schon vor einigen Monaten still und heimlich den Bund der Ehe eingegangen. Am 1. September heirateten sie im Englischen Garten in München standesamtlich. Während der Trauung sang der Musiker ein für seine Liebste komponiertes Lied. Danach feierten sie im Lustspielhaus Schwabing mit ihren Freunden und der Familie.

Und warum sind die zwei nach 20 Jahren Beziehung doch noch vor den Altar getreten? Wie Günther gegenüber dem Blatt erklärt, habe seine Partnerin ihm einen Antrag gemacht: "Doris hat mich in einem besonderen Augenblick erwischt – und ich habe Ja gesagt. Davon war sie selbst sehr überrascht." Nach der Trauung habe Doris seinen Nachnamen angenommen. "Der steht schon an ihrem Klingelschild", meint der Rocker.

ActionPress Doris und Günther Sigl

ActionPress Günther Sigl, Musiker

Getty Images Günther Sigl und seine Frau Doris

