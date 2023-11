Matthias Mangiapane legt sich vor Promi BB unters Messer!

Er lässt sich aufhübschen! Eine neue Staffel Promi Big Brother geht an den Start. In wenigen Tagen können Fans wieder dabei zusehen, wie ihre Idole in die härteste Promi-WG Deutschlands einziehen. Mit dabei ist auch Matthias Mangiapane (40). Das Reality-Urgestein bringt viel Erfahrung aus anderen Formaten wie dem Dschungelcamp mit und weiß, wie hart die Zeit im TV sein kann. Um sich angemessen auf seinen Aufenthalt im Container vorzubereiten, ergreift Matthias nun überraschende Maßnahmen!

Wie Bild berichtet, huschte der Reality-Star zwei Stunden vor dem Beginn seiner Quarantäne noch schnell zum Beauty-Doc. "Ich will, dass mein Mund perfekt funktioniert, wenn ich im Haus bin. Ich bin schon sehr gespannt, was dort auf mich zukommt. Ich lasse mir ja nichts gefallen und das weiß ja inzwischen fast jeder. Meine Zunge ist spitz, meine Lippen sanft aufgefüllt", erklärte Matthias die Beauty-Maßnahme kurz vor Drehbeginn. Für diesen wolle die Fernsehbekanntheit möglichst gut aussehen, weshalb sie sich auch noch Botox in die Stirn spritzen und die Nasolabialfalte unterfüttern ließ.

Fans, die nicht genug von Matthias kriegen können, haben Grund zur Freude: Kurz nach "Promi Big Brother" steht schon die nächste Show mit ihm in den Startlöchern: Gemeinsam mit seiner Mutter wird der Mann von Hubert Fella (55) bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen sein. Die Realityshow wird ab Anfang Dezember über die deutschen Bildschirme flimmern.

Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

Matthias Mangiapane im April 2023

Matthias Mangiapane und seine Mama

