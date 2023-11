Matthias Mangiapane nimmt seine Mama mit in Reality-TV-Show

Seine Mama unterstützt ihn, wo sie nur kann! Matthias Mangiapane (40) ist seit einigen Jahren ein beliebter Kandidat in diversen TV-Formaten. Unter anderem war er schon bei Das große Promi-Büßen oder Kampf der Realitystars. Dort kämpfte er bislang nur alleine um den Verbleib in der jeweiligen Show. Jetzt sieht das anders aus: Matthias bringt seine Mama mit in eine neue Reality-TV-Sendung.

Ab dem 8. Dezember flimmert "Forsthaus Rampensau" über die Bildschirme. Mit dabei sind auch Matthias und seine Mama. Dagmar Mangiapane sagt gegenüber Bild: "Ich war ja nicht im Bilde, worauf ich mich da einlasse, aber wenn Matthias dabei ist, geht es mir gut und ich habe keine Angst." Vor der großen TV-Premiere seiner Mama ist Matthias schon ganz aufgeregt: "Mama hat ja keine Ahnung, worauf sie sich da einlässt, aber wir sind ein eingespieltes Team. Das wird gut."

Neben altbekannten Realitystars wie Gina-Lisa Lohfink (37) und Sam Dylan (32) werden auch Neulinge eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Daniela Büchners (45) Töchter Jada (18) und Joelina Karabas (23) sind auch mit von der Partie. "Eins kann ich euch sagen, zwar bin ich eine der Jüngsten gewesen, aber man sollte mich bzw. uns als Paar nicht unterschätzen", verkündete Jada auf Instagram.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Matthias Mangiapane, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Instagram / jadakrbs Jada Karabas

