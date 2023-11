Travis Barker verrät: Das bedeutet der Name Rocky Thirteen!

Der Name war längst bekannt! In einem Video aus dem Sommer besprach Travis Barker (48) mit seiner Tochter Alabama (17) den besten Babynamen aller Zeiten. Obwohl die beiden sich nicht einig werden konnten, ist der Mann von Kourtney Kardashian (44) seiner Wahl wohl treu geblieben. Wie die Geburtsurkunde jetzt bestätigt, heißt der erste gemeinsame Sohn von Kourtney und Travis tatsächlich Rocky Thirteen! Was hinter dem außergewöhnlichen Namen steckt, hat Travis auch direkt verraten...

"Ich mag Rocky Thirteen", gibt der Drummer in einem Video für Complex Magazine preis. Der Name gehe ihm schon seit einer Weile durch den Kopf. Die Begründung für seine spezielle Wahl liefert er direkt mit: "Rocky George hat bei den Suicidal Tendencies Gitarre gespielt und Dreizehn ist einfach die beste Zahl aller Zeiten." Auch die besten Boxfilme würden so heißen, fügt er hinzu und bezieht sich damit auf die Rocky-Filmreihe mit Sylvester Stallone (77). Die 13 ziert auch bereits seinen Körper: Über seinem Ellenbogen hat er die Zahl auf einem Totenkopf tätowiert.

Obwohl Alabama wohl kein Fan des Namens ist, kann sie sich für ihren neugeborenen Bruder offenbar doch begeistern. Die Kinder von Kourtney und Travis scheinen überglücklich über den Familienzuwachs. Der kleine Rocky hat fünf Geschwister: Alabama und Landon Barker (20) sowie Kourtneys Kids Mason (13), Penelope (11) und Reign (8).

