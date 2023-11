Happy? Das halten Kourtney und Travis' Kids von Baby Rocky!

Ihre Kids haben einen Grund zur Freude! Travis Barker (48) und Kourtney Kardashian (44) hatten im letzten Jahr den Bund der Ehe geschlossen. In diesem November begrüßten sie Baby Rocky! Beide haben bereits Kinder aus vorherigen Beziehungen. Das Blink182-Mitglied ist Vater von zwei Kindern – deren Mutter ist seine Ex-Frau Shanna Moakler (48). Zudem hat er eine Stieftochter. Seine Angetraute hat drei Sprösslinge mit Scott Disick (40). Jetzt kommt heraus: So süß reagieren die Kinder von Kourtney und Travis auf ihren Bruder!

Bisher schwieg das Ehepaar noch über das erste gemeinsame Baby-Glück. Ein Insider verrät jedoch gegenüber Us Weekly private Details über den Neugeborenen. So seien die Sprösslinge der beiden sehr erfreut über den niedlichen Familienzuwachs. "Die Kinder sind so aufgeregt, dass sie jetzt einen kleinen Bruder haben. Sie helfen Kourtney und Travis, wo sie nur können!", enthüllt die Quelle. Die Geschwister sollen sich abwechselnd um den putzigen Baby-Bruder kümmern, um ihre Eltern zu entlasten.

Auch die vierfache Mutter ist überglücklich über ihren Sohn. Vor allem nach ihrer schwierigen Schwangerschaft sei Kourtney froh darüber, den kleinen Rocky endlich in den Armen halten zu dürfen. "Sie ist happy, dass sie jetzt einfach mit ihrem kleinen Jungen kuscheln kann!", verrät ein Informant.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disicks Kinder Mason und Penelope

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

