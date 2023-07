Selten: Angelina Jolie und Brads Kids zusammen unterwegs!

Sie verbringen etwas Zeit zusammen! Von 2014 von 2019 waren Brad Pitt (59) und Angelina Jolie (48) miteinander verheiratet. Zusammen haben die beiden Hollywoodstars sechs Kinder – die drei leiblichen Sprösslinge Shiloh (17), Knox (14) und Vivienne (14) sowie die drei Adoptivkinder Maddox (21), Zahara (18) und Pax (19). Das einstige Traumpaar liefert sich jedoch nach seiner Scheidung eine Schlammschlacht. Derweil halten ihre Kids wohl zusammen. Denn vier von ihnen unternehmen nun zusammen einen Bummel und hatten dabei eine gute Zeit!

Paparazzi erwischten Shiloh, Pax, Zahara und Knox am Wochenende zusammen in Los Angeles. Wie die Bilder zeigen, die The Sun vorliegen, trafen sich die vier offenbar, um gemeinsam einen Kaffee zu trinken und ein wenig zu plaudern. Die Stimmung war augenscheinlich gut – denn die Geschwister lächelten immer mal wieder.

Derweil streiten sich Angelina und Brad immer noch. In ihrem Rosenkrieg ist vor allem ihr unermüdlicher Sorgerechtsstreit ein großes Thema. Und genau das belastet ihre gemeinsamen Sprösslinge. Shiloh, Pax, Zahara, Knox, Vivienne und Maddox sollen ihre Mutter deswegen gebeten haben, das Kriegsbeil zu begraben. "Die Kinder werden erwachsen und selbst sie sagen ihrer Mutter, dass es Zeit ist, aufzuhören", hatte ein Insider gegenüber Radar Online berichtet.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt im November 2021

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2013

