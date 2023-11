Álvaro Soler verrät: So geheim ist "The Masked Singer"!

So läuft es hinter den Kulissen! Am Samstag wird Álvaro Soler (32) zum ersten Mal als festes Mitglied im Rateteam von The Masked Singer sitzen und gemeinsam mit Ruth Moschner (47) versuchen, hinter die Identitäten der maskierten Promis zu kommen. Bereits 2021 durfte der Musiker als Gastjuror dabei sein. Nun kann der Sänger aber noch viel mehr Einblicke gewinnen. Álvaro verrät, wie geheim es bei "The Masked Singer" wirklich zugeht!

"Erst einmal finde ich es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht. Man weiß wirklich nichts!", plaudert der "Sofia"-Interpret gegenüber ProSieben aus. Backstage würde viel vorbereitet werden, damit niemand den Identitäten der Promis auf die Schliche komme. "Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd", fügt Álvaro total geflasht hinzu und freue sich sehr auf den Start der neuen Staffel.

Aber hat der Neuling gegen Rate-Queen Ruth überhaupt eine Chance? "Mein Telefonbuch ist auch ziemlich voll, aber natürlich nicht mit so vielen deutschen Promis, sondern mit Leuten aus der ganzen Welt", verrät Álvaro und erklärt weiter: "Vielleicht gibt es ja internationale Gäste. Das wäre super für mich und würde meine Chancen erhöhen." Er sehe es jedoch ein, dass seine Kollegin in Sachen Indizien einfach "unschlagbar" sei.

ProSieben/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

