Chrishell Stause zog mit diesem Look alle Blicke auf sich!

Ein Wow-Moment von Chrishell Stause (42)! Der Selling Sunset-Star begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren Looks. Auch dieses Mal stellte sie ihr Stilbewusstsein unter Beweis: Die Schauspielerin besuchte zusammen mit ihrer Liebe G Flip die 37. ARIA Awards. Das australische Gesangstalent war bei der Musiknacht für sechs Preise nominiert gewesen: Trotzdem zog Chrishell die Blicke auf dem roten Teppich auf sich!

Die Luxus-Immobilienmaklerin erschien in einem Korsett-Top – der passende Rock mit einem hohen Schlitz zeigte dabei viel Bein! Ihr Haar trug sie halb hochgesteckt zu einem Dutt und entschied sich für ein intensives Make-up. Chrishell erlebte beim Posieren dann sogar einen Marilyn Monroe-Moment – eine Brise wirbelte ihr Kleid dramatisch auf. Die TV-Bekanntheit strahlte in die Kameras, bevor sie sich mit den eifrigen Fans traf und für Selfies posierte. Der eigentliche Star des Abends, G Flip, geriet etwas in den Hintergrund.

G Flips neues Album "DRUMMER" war die Quelle der Nominierungen – am Ende gewann das Musiktalent in den Kategorien für das beste Video und den besten australischen Liveact. Ein paar Tage vor der Preisverleihung hatte Chrishell auf Instagram eine süße Botschaft für ihre Liebe hinterlassen: "Ich hoffe, du hast deine Rede schon fertig, Baby!"

Getty Images Chrishell Stause, November 2023

Getty Images Chrishell Stause, November 2023

Mark Metcalfe/Getty Images G Flip, Chrishell Stause, November 2023

