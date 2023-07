G Flip verrät: So ist die Ehe mit "Selling Sunset"-Chrishell

Hier wird aus dem Nähkästchen geplaudert! Im vergangenen Jahr machte der Selling Sunset-Star Chrishell Stause (41) seine Beziehung zu dem australischen Gesangstalent G Flip öffentlich. Diesen Mai wagte das Pärchen dann den nächsten Schritt und gab sich bei einer geheimen Trauung in Las Vegas das Jawort. Seit einigen Monaten gehen die beiden schon als Eheleute durchs Leben. Nun verrät G Flip, wie das Eheleben mit Chrishell läuft!

In einem Interview mit "The Project" offenbart das nicht-binäre Gesangstalent nun, dass die zwei sich sehr ähnlich seien – und das, obwohl das Pärchen auf den ersten Blick sehr verschieden wirkt. "Wir haben einfach festgestellt, dass wir so viele Dinge gemeinsam haben. Sie ist einfach umwerfend", schwärmt G Flip in dem Gespräch.

Aber auch Chrishell ist hin und weg von dem australischen Musikstar – erst vor wenigen Wochen verriet der Realitystar, wie verliebt sie in das Gesangstalent sei: "[G Flip] bringt mich einfach ständig zum Lachen, sie ist die aufmerksamste Person, die ich kenne, und ist von Grund auf ein guter Mensch."

Getty Images G Flip und Chrishell Stause, Mai 2023

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Mai 2023

Getty Images Chrishell Stause und G Flip, Mai 2023

