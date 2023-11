Drohte P. Diddy einst etwa eine schwangere Frau zu schlagen?

P. Diddy (54) steht aktuell nicht sonderlich gut da. Der US-Rapper wurde vor wenigen Tagen von seiner Ex-Freundin Cassie Ventura angeklagt. Sie warf ihm Gewalt und sexuellen Missbrauch vor. Inzwischen haben sich die beiden überraschend geeinigt. Dennoch werden auch weiterhin heftige Vorwürfe gegen den "I'll Be Missing You"- Interpreten laut. Diesbezüglich könnte P. Diddy ein altes Interview zum Verhängnis werden.

In einem Interview von 2004 mit New York Magazine deutete Kimora Lee Simmons (48) einst an, dass P. Diddy drohte, ihr Gewalt anzutun. Laut ihr habe sie "etwas zu P. Diddy gesagt und er habe gedroht, sie zu schlagen" – genauere Details verriet sie damals nicht. "Und ich war schwanger. Dieser Schwachkopf", berichtete das Model damals. Daraufhin habe der Musiker sich bei ihr angeblich auf Knien entschuldigt.

Kimora und P. Diddy kennen sich bereits seit längerer Zeit. Das Model war jahrelang mit der Ex-Partnerin des "Last Night"-Interpreten Kim Porter (✝47) befreundet. Diese war 2018 gestorben – Kimora soll diejenige gewesen sein, welche sie tot in ihrem Haus vorgefunden hatte.

Getty Images Kimora Lee Simmons, Juni 2019

Getty Images P. Diddy im Mai 2022

Getty Images Kim Porter und P. Diddy im Februar 2004

