Tiefe Gefühle? So sehr schwärmt Yasin Mohamed von Yeliz Koc

Werden sie das nächste Reality-Paar? Dass Yasin Mohamed (32) und Yeliz Koc (30) viel Zeit miteinander verbringen, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Influencer zeigen sich schließlich andauernd gemeinsam im Netz. Zusammen seien sie aber noch nicht, erklärte Yeliz. Doch was der Ex on the Beach-Star gegenüber Promiflash verrät, klingt schon nach den ganz großen Gefühlen: "Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite."

