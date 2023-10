Fans sind verwirrt: Daten sich Yeliz Koc und Yasin Mohamed?

Was ist denn da los? Yeliz Koc (29) hatte in der Vergangenheit mehrfach nach der großen Liebe gesucht. Bei Der Bachelor endete die Reise auf der Suche nach der Liebe wortwörtlich mit einem Schlag ins Gesicht. Auch in Johannes Haller (35) oder Jimi Blue Ochsenknecht (31) fand sie nicht die Liebe fürs Leben. Nach Make Love, Fake Love führte sie eine On-Off-Beziehung mit Jannik Kontalis, die in einer öffentlichen Schlammschlacht endete. Jetzt rätseln die Fans: Datet Yeliz nun Yasin Mohamed (32)?

Dieser postet jetzt nämlich ein Foto mit der Influencerin bei Instagram – darauf stehen die beiden Realitystars eng beieinander. Ihrem Grinsen nach zu urteilen, scheinen sich Yeliz und Yasin gut zu verstehen, was Fragen bei den Usern aufwirft: "Hä, verstehe ich das Bild jetzt richtig?" oder "Sind die beiden zusammen?", lauten zwei der zahlreichen Kommentare. Besonders gut kommt die mögliche Romanze allerdings nicht an: "Nichts für ungut, aber sie hat echt ein Händchen für Red Flags. Glaub', sie liebt es zu beobachten, wie rot die Flagge noch werden kann", kommentiert ein weiterer Nutzer mit lachenden Emojis.

Auch Yasin hatte sich in der Vergangenheit in Sachen Liebe schon einiges geleistet. Nachdem er Alicia Costa Pinhero bei Temptation Island betrogen hatte, ging die Beziehung in die Brüche – und er tobte sich daraufhin mit diversen Ladys aus. Doch eigentlich sei er ein Beziehungsmensch, erklärte er bei Instagram: "Ich liebe natürlich auch das freie Leben, gar keine Frage, wenn du machen kannst, was du willst. Aber eine Beziehung an sich ist natürlich das Schönste, was es gibt."

Yeliz Koc, Influencerin

Yasin Mohamed, Influencer

Yeliz Koc, Influencerin

