"Bachelor in Paradise"-Bene fand Pams Verhalten "respektlos"

Benedikt Pfisterer hat dazu eine klare Meinung! Der 33-Jährige nahm an der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise teil. Zwischen ihm und Pamela Ghazal schien sich direkt zu Beginn etwas zu entwickeln – er gab der Beauty in der Entscheidung sogar seine Rose. Doch schon kurz danach schwenkte diese um und flirtete mit Neuzugang Oguzhan Gencel. Die zwei gingen zusammen in die Lovesuite und taten so, als ob es zur Sache ging, um Bene zu provozieren. Im Interview mit Promiflash macht Bene nun deutlich, was er von Pamelas Aktion hielt!

Wie der Bachelorette-Boy gegenüber Promiflash erklärt, sei es für ihn grundsätzlich okay gewesen, dass Pam mit Oguzhan angebandelt hat. "Aber die Art und Weise war respektlos", stellt er klar. Die Brünette sei nicht ehrlich gewesen: "Mir die ganze Zeit sagen, das mit Oguzhan wäre nur Show, ich soll mir keine Gedanken machen, aber in den Interviews und vor ihm schlecht über mich reden und gezielt versuchen, mich bloßzustellen." Er findet ihr Verhalten komplett daneben: "Null Anstand."

Nach dem Drama mit Pam bandelte Bene mit Franzi an. Aber auch von ihr bekam er keine Rose und musste deshalb in der dritten Episode seine Koffer packen. "Ich habe tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass ich bereits bei der zweiten Nacht der Rosen gehen muss", meint er. Er sei fest davon überzeugt gewesen, dass die 28-Jährige ihn wählt: "Sie hat mir, genau wie Pam immer wieder gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, sie würde mir die Rose geben."

"Bachelor in Paradise"-Oguzhan und Pamela

Benedikt Pfister und Pamela Ghazal bei "Bachelor in Paradise" 2023

"Bachelor in Paradise"-Bene und Franzi

