Mit Yeliz und Jannik: "Prominent getrennt"-Duos sind bekannt

Prominent getrennt geht in die nächste Runde! Schon bald startet die neue Staffel der Realityshow, bei der verflossene Paare wieder ein Team bilden müssen und gegen andere prominente Ex-Paare antreten. Nun verkündet der Sender RTL auf Instagram die offiziellen Kandidaten der neuen Staffel: Unter anderem sind Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" dabei! Die Influencer waren nach Make Love, Fake Love ein Paar, doch verfielen danach in einen waschechten Rosenkrieg. Ebenfalls am Start sind Ariel und Giuliano, die von Love Fool bekannt sind.

Auch dabei sind Beauty & The Nerd-Star Babu und Felix, sowie Jonny Jaspers und Laura Peuker. Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) waren schon zusammen im Sommerhaus – doch trennten sich im Juli dieses Jahres. Jana Klein und Sidar Sahin, Jennifer Iglesias (26) und ihr Love Island-Ex Nico Müller wagen sich ebenfalls in die Realityshow. Den Schluss bilden die Bachelor in Paradise-Stars Pamela Ghazal und Alan Wey.

Im vergangenen Jahr waren unter anderem Mike Cees, Tommy Pedroni (29) und Chiara Fröhlich (27) dabei. Dort kam es allerdings zu einigen Reibereien! Schlussendlich gewannen allerdings Tim Kühnel und Melina Hoch die Staffel 2023.

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Sieger

RTL Alan Wey und Pamela Ghazal bei "Bachelor in Paradise" 2023

Instagram / janakl__ Sidar Sahin und Jana Klein

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

Instagram / babuu.official Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

