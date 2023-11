Trotz Bene: "Bachelor in Paradise"-Pam flirtet mit Oguzhan

Treibt Pamela Ghazal bei Bachelor in Paradise ein falsches Spiel? Seit zwei Wochen flimmert die fünfte Staffel des Kuppelformats über die Bildschirme. Zwischen Pam und Bene (33) schien sich bereits in der ersten Folge etwas anzubahnen. Der Bachelorette-Boy gab ihr auch seine Rose. Doch kurz darauf flirtete die Brünette mit Neuzugang Oguzhan. Die beiden sind sogar zusammen in die Love Suite abgehauen – und das findet Bene komplett daneben!

Pam und Ogzuhan verbringen in der zweiten Folge ziemlich viel Zeit miteinander und flirten, was das Zeug hält – obwohl die Beauty am Tag zuvor noch eine Rose von einem anderen Mann bekam. Am Abend gehen die zwei dann scherzhaft in die Love Suite – vor Benes Augen. "Es ist so witzig, die zu provozieren", lacht Pam, als ihr Begleiter die Vorhänge zuzieht. Dann treiben sie es noch weiter: Sie ziehen sich Bademäntel an und tun so, als ob es in der Suite zur Sache geht. Bene ist enttäuscht und findet die Aktion respektlos. Er wisse nicht, was für ein Spiel seine Rosendame gerade spiele: "Ich habe eigentlich gedacht, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe. [...] Aber hier sind auch Profis am Werk, die ein Pokerface haben."

Auch Michelle (28) findet, dass Pam fake ist. "Für mich spielt Pam kein echtes Spiel", hatte sie schon vor dem Love-Suite-Drama betont und sogar Bene offen ihre Meinung gesagt. Doch dieser war sich sicher gewesen, mit Pam eine ehrliche Frau ausgewählt zu haben: "Mich kann man nicht so leicht manipulieren." Bleibt also abzuwarten, wie es mit dem Love-Dreieck zwischen Pam, Oguzhan und Bene weitergeht.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Benedikt Pfister und Pamela Ghazal bei "Bachelor in Paradise" 2023

Oguzhan, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Michelle, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

