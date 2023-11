Hat Herzogin Meghan mit der royalen Familie abgeschlossen?

Ist sie darüber hinweg? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten vor drei Jahren dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Aufgaben an den Nagel gehängt. Gemeinsam mit ihren Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) zogen sie in die USA, um sich eigenen Projekten zu widmen und sich ein neues Leben abseits des Königshauses aufzubauen. Nach mehreren Enthüllungen über die königliche Familie herrscht jedoch Eiszeit zwischen dieser und den Sussexes. Nun verrät ein Insider, dass Meghan bereits mit den Royals abgeschlossen haben soll!

Wie der königliche Autor Omid Scobie, der zurzeit ein Buch über die royale Familie schreibt, gegenüber People erklärt, konzentriere sich die Herzogin von Sussex mittlerweile wohl nur noch auf ihre Zukunft und ihre Familie mit Harry: "Schon ziemlich früh im [Buchschreib-]Prozess sagten einige der Meghan-Quellen, auf die ich mich in den früheren Jahren gestützt habe: 'Weißt du was? Sie will nichts damit zu tun haben'." Bei dem jüngeren Bruder von Prinz William (41) sehe das hingegen wohl noch anders aus.

Die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater soll spätestens seit den Memoiren des Prinzen schwer belastet sein. Dennoch könnte sich eine Versöhnung der Streithähne anbahnen: Obwohl Harry nicht am 75. Geburtstag seines Vaters teilnahm, soll er vorgehabt haben, diesen anzurufen, um ihm seine Glückwünsche zu übermitteln. Ob dieses Telefonat wirklich stattgefunden hat, ist bisher allerdings nicht bekannt.

