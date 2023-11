Herzschmerz? Single Danny Cipriani teilt kryptisches Zitat

Auf wen er da anspielt? Danny Cipriani (36) ist seit wenigen Tagen wieder Single. 2021 hatten sich der Rugbyspieler und seine damalige Partnerin Victoria Rose das Jawort gegeben. Die Trennung des Paares, die kürzlich bekannt wurde, war eine Überraschung. Doch kurz nach dem Liebes-Aus wurde der Sportler mit einer Neuen gesichtet. Es schien, als wäre er in bester Gesellschaft gewesen. Doch jetzt teilt Danny kryptische Worte...

In seiner Instagram-Story postete er ein Zitat, das einige Fragen aufwirft. "Es gibt eine Sache, die ich immer gewusst habe, auch wenn sie unter den Trümmern meines Verstandes begraben war – es ist besser, seinem Herzen zu folgen und sich selbst treu zu bleiben, als nach den Regeln anderer zu spielen", lauten die Zeilen. Ob diese Worte an Dannys Ex gerichtet sind?

Immerhin zeigte sich Victoria über die Tatsache, dass ihr Verflossener mit einer anderen Frau gesichtet wurde, nicht erfreut. "Es ist natürlich schrecklich für Vic, so etwas öffentlich im Internet zu sehen. Sie sind noch nicht einmal geschieden", schilderte ein Insider gegenüber The Sun.

