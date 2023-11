Zara Tindall zeigt sich total schick bei einem Pferderennen

Zara Tindall (42) hat sich in Schale geworfen. Die angebliche Lieblingsenkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) kommt ganz nach ihrer Mutter Prinzessin Anne (73). Zwar gehört sie auch zur britischen Königsfamilie, machte sich aber vor allem als Springreiterin einen Namen. So ergatterte sie beispielsweise 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London die Silbermedaille in der Teamwertung. Als Liebhaberin des Pferdesportes besucht Zara regelmäßig sportliche Events – so auch jetzt!

Am Wochenende besuchte die Frau von Mike Tindall (45) das Cheltenham-Rennen in der Grafschaft Gloucestershire. Und zu diesem Anlass präsentierte sich Zara total stylish. So kombinierte die 42-Jährige einen dunkelblauen Mantel im Karomuster mit schwarzen hohen Stiefeln sowie einem lässigen Hut. Dazu trug Zara ein natürliches Make-up und schlichten Schmuck, wie Fotos zeigen, die OK! Magazin vorliegen.

Im vergangenen September hatte sich Zara von ihrer Großmutter verabschieden müssen. Zu Ehren der Queen hatten all ihre Enkelkinder eine Totenwache in der Westminster Hall abgehalten. Danach hatte wohl vor allem Prinz Harry (39) sicherstellen wollen, dass es seiner Cousine gut geht – er hatte sich liebevoll bei Zara eingehakt.

