Zuckersüß! Mariah Carey performt mit ihrer Tochter Monroe

Mariah Carey (54) holt sich einen besonderen Gast dazu! Die Sängerin und Nick Cannon (43) hatten sich 2008 das Jawort gegeben, doch sechs Jahre später waren sie wieder getrennte Wege gegangen. Aus ihrer Ehe waren ihre Zwillinge Moroccan (12) und Monroe (12) hervorgegangen, die der ganze Stolz der "Touch My Body"-Interpretin sind. Nun nimmt Mariah sogar ihre Tochter zu einem ihrer Auftritte mit!

Vor wenigen Tagen findet ein Weihnachtskonzert der 54-Jährigen in Los Angeles. Auf diesem gibt die Musikerin ihr Album "Merry Christmas" zum Besten, wofür sie sich sogar Verstärkung dazuholt: Den Song "Jesus Born on This Day" singt sie Hand in Hand gemeinsam mit ihrer Tochter Monroe! Wie Bilder auf ihrem Instagram-Account zeigen, tragen beide prunkvolle Kleider und aufwendigen Kopfschmuck. Nachdem der Song endet, gibt die 12-Jährige ihrer Mama sogar noch einen Kuss auf die Wange, was die Beauty zum Strahlen und das Publikum zum Schmelzen bringt. Bei einem weiteren Lied begleitet das Mädchen die Sängerin mit der Gitarre.

Dass ihre Kids in ihre Fußstapfen treten, freut Mariah sehr. "Ich liebe es zu sehen, wie sie sich im Bereich der Performance und der Musik immer mehr dazulernen", verriet sie in einem Interview mit Access. Allerdings stellte sie klar, dass sie die Zwillinge keinesfalls dazu dränge, sondern sie es aus ihrer eigenen Motivation heraus machen.

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige

Getty Images Mariah Carey im September 2022

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, September 2023

Anzeige

Wie findet ihr die Idee, dass Mariah Carey ihre Tochter zu einem ihrer Auftritte mitnimmt? Das ist total niedlich! Ich finde Monroe noch zu jung dafür. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de